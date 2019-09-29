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منوعات

#الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه يتصدر تويتر.. ومغردون: مش كفاية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
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منار نور
بتر في القدم اليسرى وتهتك في الرحم هي أبرز الإصابات التي نالتها الطفلة "جنة محمد سمير"، التي توفيت أمس عن عمر أقل من الخمس سنوات، جراء الاعتداء عليها من قبل خالها وجدتها التي ظلت تكوي جسدها الواهن دون رحمة أو إنسانية.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.

وجاءت التعليقات كالتالى: |حسبنا اللّٰه ونِعم الوكيل - #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه - #الطفلة_جنة

رحلت من دار الشقاء.. غادرت قلوب انعدمت فيها الرحمة والإنسانية.. صعدت روحها البريئة الى خالقها. الله واكبر عليهم وعلى هول ما اقترفته ايديهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
#الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه

بأي ذنب قتلت #الاعدام_لخال_و_جده_الطفله_جنه

أين ذهبت الرحمة من قلوب هؤلاء #الاعدام_لخال_و_جده_الطفله_جنه

الحمدالله انها اتوفت راحت للي احن عليها من ابوها اومها انا مش،هقول الله يرحمك ياجنه عشان جنه فعلا ربنا رحمها،من الوحوش والذئاب البشريه الي كانت عايشه وسطها راحت جنه لربناوسابت قهر والم ووجع قلب في الجنه يااا جنه ياحبيبتي😢😢💔💔 #الاعدام_لخال_و_جده_الطفله_جنه

للاسف الشديد الاعدام مش كفايا
#الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه
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