ختام مشاريع نوادى المسرح بثقافة المنوفية

اختتمت لجان مشاهدة مشاريع نوادى المسرح، عملها بفرع ثقافة المنوفية، بحضور اللجنة المكونة من المخرجين "سعيد منسي، طارق عمار، سامح الحضري"، وذلك في إطار الموسم المسرحى الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة للعام المالى 2019/ 2020.



وشاهدت اللجنة في يومها الثاني والأخير عرضين، أولهما للفرقة المسرحية ببيت ثقافة تلا بعنوان "سيرة بني زوال" تأليف مصطفى سعد، إخراج أحمد الجوهري، أما الثانى فكان عرضا للفرقة المسرحية لبيت ثقافة بركة السبع بعنوان "كارجين" تأليف أحمد حسن البنا وإخراج إسلام سعيد.



وفى نهاية العروض قدمت اللجنة جلسة نقاش حوارية مع مخرجى المشاريع والممثلين لشرح الجوانب المتعددة فى المشروع والتى يجب توافرها فى العرض المسرحى الجيد.