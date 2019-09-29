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فن

بسبب شكلها.. دينا الشربيني تثير أزمة في كواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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شروق ابراهيم
علم صدى البلد من مصدر داخل فريق عمل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ان الفنانة دينا الشربيني طالبت بتغيير فريق التجميل أكثر من مرة. 

وقال المصدر إن دينا تطالب بالتغيير لانه لم يعجبها مكياجها ولا تسريحة شعرها، ما أدي إلى طلبها تغيير الكوافير والماكيير، وهو الأمر الذي أزعج شركة الإنتاج. 

والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يناقش قضية العلاقات الزوجية ويطرح تساؤلا عن فكرة هل لو عاد الزمن يمكن للزوج أن يختار زوجته.

وكانت دينا الشربيني تعرضت لانتقادات بسبب اطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث وصف البعض أن فسانتها كان عاديا ولا يتناسب مع توهج المهرجان مقارنة بإطلالات باقي النجمات.
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