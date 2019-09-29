خدم ملوك السعودية 30 عاماً.. اللواء الفغم أفضل حارس شخصي في العالم

أثار مقتل اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي شجون الكثير من أبناء المملكة الذين تباروا في رثائه والثناء علي أخلاقه وإخلاصه وأمانته في أداء مهامه.





وتم تعيين اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطير في الحرس الوطنى باللواء الخاص، ثم نُقلَ للحرس الملكي في عهد الملك عبد الله بن عبد العزير وذلك بعد تخرجه من كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني بنهاية عام 1412 ، بل وحصل علي على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.





ومن أبرز الدورات التي حصل عليها اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطير وأهلته ليكون الحارس الأمين هي الصاعقة ودورة صاعقة متقدمة ودورة أمن شخصيات والعديد من الدورات المختلفة





وكان إختيار اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطير في قوات الحرس الوطني وتحديدا باللواء الخاص لم يكن محض صدفة وإنما كان نتيجة لعمل والده أيضا مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا.



