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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة السابعة.. ليفربول على وضعه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
انتهت مساء أمس، السبت، منافسات اليوم الأول من الجولة السابعة، ببطولة الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي على إيفرتون بثلاثية مقابل هدف.

وافتتح ليفربول مباريات الجولة السابعة، بفوز صعب على شيفيلد يونايتد 1-0، ورفع رصيده إلى 21 نقطة "العلامة الكاملة" ليتصدّر جدول ترتيب البريميرليج.

كما شهدت الجولة فوز تشيلسي على برايتون بنتيجة 2-0، توتنهام هوتسبير على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، فيما تعادل أستون فيلا مع بيرنلي 2-2.

وفي السياق ذاته، يستضيف ليستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الأحد، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ووكرز".

وتختتم الجولة السابعة، غدًا، الإثنين، عندما يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، بملعب "أولد ترافورد" في التاسعة ليلًا.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة السابعة كالتالي:
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الجولة السابعة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الجولة السابعة
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