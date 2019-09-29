الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وشبورة مائية كثيفة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الإرصاد الجوية ودرجات الحرارة.



وأضاف أحمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن هناك انخفاضا تدريجيا ما بين درجة إلى درجتين خلال الأسبوع لتكون 30 إلى 32 درجة.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية كثيفة خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، لافتا إلى أن المدن الساحلية تشهد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات النهار، وهناك اضطرابات في الملاحة البحرية.







