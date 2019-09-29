اتهدي أحسن لك وعرض مغري.. أميرة عبد المهيمن تكشف تفاصيل عملها كمراسلة في أخطر فترة بتاريخ مصر.. فيديو

استضاف موقع "صدى البلد" الإعلامية أميرة عبد المهيمن، مذيعة الأخبار والتغطيات السياسية بشبكة إذاعات راديو النيل (ميجا اف ام، ونغم اف ام)، خلال ندوة حوارية هامة تحدثت خلالها عن مشوارها المهني والمشهد الإعلامي.



وقالت الإعلامية أميرة عبد المهيمن، خلال الندوة، إنها فخورة بفترة عملها كمراسلة ميدانية لأن تلك الفترة ارتبطت بأحداث هامة جدًا من عمر الوطن، وذلك خلال عملها بقناة "القاهرة والناس" في برامج بارزة كانت الأكثر تأثيرا في الشارع المصري في عام ٢٠١٢ "برنامج زمن الإخوان مع طوني خليفة" وبرنامج "هنا القاهرة" مع إبراهيم عيسى، حيث تزامن ذلك مع بداية تولي جماعة الإخوان للحكم.



وأضافت: "تشرفت خلال تلك الفترة بالمساهمة في كشف كذب وتدليس جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تحاول طمس هوية الوطن لتحقيق مصالحها".



وعن أصعب المواقف التي تعرضت لها أميرة عبد المهيمن، خلال فترة عملها كمراسلة ميدانية في عهد الإخوان، قالت الإعلامية: "كان شكلي معروف بين عناصر الإخوان وكانوا يكرهون وجودي بأي فعالية، وحين كنت أنزل للتغطية كنت كثيرا أزيل لوجو القناة كنوع من الحماية لي ولفريق العمل، وفي إحدى المرات أشاعت العناصر الإخوانية في ميدان التحرير أن هدفي إثارة الفتنة بين المتظاهرين في الميدان، وهو ما دفع حشود كبيرة من المتظاهرين لطردي".



وأضافت: "كان طردي من الميدان هو أبسط ما تعرضت له على يد الجماعة، فهناك مواقف أصعب منها كالتهديدات المتكررة وإطلاق الرصاص علينا وتكسير كاميرات التصوير ، لكن كل محاولاتهم لإرهابي لم تنجح، ولم تجعلني أتوقف أو أتراجع، بل زادتني إصرارًا على الاستمرار لكشفهم أمام الرأي العام".



وأشارت إلى أن مصر كانت في هذا الوقت تتعرض لسلب الهوية، وبالتالي كان الاستسلام خطرا.



وتابعت: "بعد استشهاد الزملاء الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف تزايد قلق الأهل، وكنت في هذا الوقت أضطر أن أخفي على أمي إلى أين أذهب خلال عملي، وكانت تفاجأ بي على الشاشة خلال تغطية أحداث خطيرة".



واستطردت: "رغم أن القاهرة والناس كانت لا تدعم ظهور المراسل كثيرا على شاشتها كغيرها من القنوات في ذلك الوقت، ورغم أنني كنت دائما مُحاطة بالمخاطر، إلا أنني كنت مُصرة على أداء واجبي تجاه بلدي وأهل بلدي لكشف هذه الجماعة المُدلسة حتى لو كلفني الأمر حياتي".



وأكدت أن الإعلاميين لم يكونوا سحرة فرعون كما وصفهم مرشد الجماعة، قائلة: "لكننا كنا نقوم بدورنا في الحفاظ على البلاد بتوصيل الحقيقة لكل المصريين، فأنا لم أكن ناقلة للحدث فقط بل كنت شاهدة على الكثير من الأحداث التي وقعت على أرض الواقع، وإصراري وحبي للوطن هو ما جعلني أستمر في عملي رغم أي مخاطر كنت أواجهها ولم نكن ندلس الحقائق".



وكشفت الإعلامية أميرة عبد المهيمن أن أحد أعضاء جماعة الإخوان وهو محامٍ معروف حاول استقطابها بعرض مغرٍ، حيث عرض عليها الانتقال للعمل بقناة "مصر 25"، وقال لها: "ستكونين مذيعة في القناة ولكِ برنامجك الخاص بدلا من عملك كمراسلة".



وأوضحت: "كان ردي بالرفض وأبلغته أن الفاصل بيننا ظهور الحقيقة، فهذه الجماعة إرهابية منذ نشأتها وكل ما كنت أراه في الكواليس كان يؤكد لي دائما أن استمرارهم في حكم البلاد خطر، وأنا لم أكن أسعى للشو الإعلامي بل كل ما كان يهمني هو توصيل الحقيقة للرأي العام، بالتالي كنت أتجاهل كل ذلك وأركز على عملي وتقديم رسالتي على أكمل وجه، فمن المستحيل أن أبيع بلدي من أجل أي شيء حتى لو كان طموحي كبيرا والطريق أمامي مليئا بالصعاب".



كما كشفت الإعلامية أميرة عبد المهيمن عن رسالة تهديد خطيرة وصلتها من جماعة الإخوان عبر "فيس بوك" كان نصها: "اتهدي أحسن لك"، بعد لقاءات متوالية قامت بها مع أسرة الشهيد محمد الجندي أمام مستشفى الهلال الأحمر الذى كان محجوزا به، فتجاهلتها وأكملت طريقها دون خوف.



وقالت: "الحامي هو الله ولو استشهدت كان زملائي سيستكملون كشف الحقائق لأن هذا حق مصر على الجميع، أما لو كنت تراجعت وانسحبت أنا وغيري من الإعلاميين، ما كانت حقيقة هذه الجماعة وصلت للرأي العام وكان البلد سقط مثلما حدث في دولٍ مجاورة".



وأكدت أنها سعيدة بأن مجهودها هى وغيرها من الإعلاميين في تلك الفترة كان له تأثير إيجابي بنزول المصريين للميادين وإزاحة الجماعة الإرهابية من حكم البلاد.



وأوضحت: "في تلك الفترة قابلت عددا كبيرا جدا من الساسة والشخصيات العامة والفنانين والمواطنين البسطاء، ولكن تظل لقاءاتي مع أهالي الشهداء هى الأكثر تأثيرا فيَّ سواء على المستوى الإنساني أو المهني، لن أنسى والدة محمد الشافعي وأخت محمد الجندي وأسرة جيكا ولا أهالي شهداء أبطالنا من الجيش والشرطة رحمة الله عليهم جميعا".



وأكدت ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة الحملات الشرسة والمستمرة من الجماعة الإرهابية لإثارة الفتن داخل مصر.