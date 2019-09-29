لا يسمح بأخطاء بشرية.. سيستم جديد ومتطور في بنك الدم ومنظومته الداخلية.. فيديو

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي، إن وحدة صرف الدم والمشتقات، هي المسئولة عن صرف الدم ومشتقاته للمرضى، بالإضافة إلى أنهم من خلاله يقومون بـ إعداد فصائل الدم المختلفة من أكياس الدم التي تأتي من الحملات الخارجية أو من داخل البنك، حيث يتم إعدادها أتوماتيكيًا.



من جانبه، قال محمد جلال، أحد المسئولين بوحدة صرف الدم والمشتقات، في تصريحات خاصة لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، إنهم يتعاملون مع أكياس الدم على أنها مجهولة الفصيلة، ويقومون بأخذ عينة وتحليلها.



وأوضح محمد جلال أنهم يقومون بتحليل الدم الوارد إليهم لضمان خلوه من أي فيروسات.



وأضاف محمد جلال أن هناك بعض المرضى يكونون قد استشفوا من الفيروسات ولكن أجسامهم تحمل الأجسام المضادة، ولذلك يقومون بفحص الدم لمعرفة إذا ما كان يحمل أي أجسام مضادة أم لا.



وأكد أن بنك الدم تطور بشكل كبير جدًا، حيث كانوا يعملون في السابق بشكل يدوي دون أجهزة، كما أن هناك بعض الفحوصات لم يكن البنك يقوم بها تجاه المريض، ولكن الوضع اختلفت وأصبح هناك أجهزة حديثة، مشيرا إلى أن السيستم الموجود حاليًا لا يسمح بحدوث أي خطأ بشري.