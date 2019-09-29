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أخبار العالم

ترامب لمؤيديه: بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤيديه من أن بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل.

وقال ترامب - في فيديو نشر علي موقع (تويتر) للتواصل الإجتماعي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاحد - إن "الديمقراطيين يريدون أخذ أسلحتكم، تغطيتكم الصحية، أصواتكم، وحريتكم".

وأضاف "لن ندع ذلك يحدث أبدا، لأن مصير بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل، فهم يحاولون إيقافي لأنني أكافح من أجلكم، ولن أدع ذلك يحدث أبدا".

وجاء هذا التحذير بعد أن أطلق الديمقراطيون الخطوة الأولي في إجراءات عزل ترامب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن.

وعلي صعيد متصل، قدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى كييف كورت فولكر، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق.

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستهدف بتحقيق على خلفية سوء استخدام مزعوم للسلطة، حشد مؤيديه استعدادا لمعركة عزله.

وأطلق الديمقراطيون بواشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترامب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن، في خطوة نادرة أحدثت زلزالا في واشنطن.
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