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شاهد.. جولة داخل بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
جولة داخل بنك الدم
جولة داخل بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الإعلامية هند النعساني فقرة خاصة من برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» من بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر.

وقامت هند النعساني بجولة داخل بنك الدم المركزي، حيث أجرت لقاءات مع الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي، والعاملين بالمركز للاطلاع على أحدث التطورات في المركز والخدمات التي تقدم للمرضى.

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي، إن البنك أحد أقدم بنوك الدم المتواجدة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم تأسيسه بقرار جمهوري عام 1976.

وأضاف إيهاب سراج الدين، أن أول تطوير لـ بنك الدم المركزي كان في عام 1998، وتم بتجديد البنية التحتية، وفتح قاعة لنقل الدم لمرضى أنيميا البحر المتوسط، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لمرضى الهيموفيليا.

وأوضح إيهاب سراج الدين أنه منذ عام 1998 وحتى 2018 لم يحدث أي تطوير للبنك، موضحًا أنهم وضعوا خطة طموح لوضع البنك في المكانة التي يستحقها.

وتابع إيهاب سراج الدين أنه ضمن التجديدات التي أجروها على البنك تجديد الواجهات الخارجية له، مشيرًا إلى أن المتبرعين داخل البنك ازداد عددهم بشكل كبير منذ التجديد.

وأفاد إيهاب سراج الدين بأنهم بداية من عام 2017 بدأوا خطة تطوير شاملة لمواكبة النظم العالمية، وأصبح هناك هيكل تنظيمي ووظيفي، إضافةً إلى إضافة قسم الجودة، سعيًا للحصول على الاعتمادات الدولية قريبًا.
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