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محافظات

الحقول الإرشادية .. مدرسة تعليمية وبيت خبرة للفلاحين في الوادي الجديد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:08 ص
المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية
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منصور ابو العلمين
تهتم الدولة بشئون الزراعة في مختلف المحافظات، وتولي عنايتها بزراعة المحاصيل الموسمية من خلال نشر ثقافة الحقول الإرشادية في مختلف المراكز والقرى.

تعتبر الحقول الإرشادية نموذجا إرشاديا يسترشد به باقي المزارعين، ويعد بمثابة حقل تعليمي يتم فيه تعليم الزراع كيفية إدارة المحصول خلال جميع مراحل النمو. كما يعتبر حلقة تواصل بين زراع الحوض والحقول المجاورة والإرشاديين الزراعيين والباحثين مع كل عملية زراعية جديدة .

يقول الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد إنه تم الانتهاء من تنفيذ 47 حقلا إرشاديا للمحاصيل النيلية والصيفية، في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار الى أنه تم تنفيذ 22 حقلا إرشاديا لمحصول فول الصويا، 11 لمحصول دوار عباد الشمس ، 12 لمحصول الذرة الشامية ، وحقلان للأعلاف الخضراء، تنفذ لأول مرة كتجربة زراعية، سيجري تقييمها على، أن يزداد عددها في حالة نجاحها.

وأضاف أن الحقول الإرشادية، جرى توزيعها على مراكز المحافظة الخمسة، لتدريب وتعريف المزارع بالطرق العلمية الحديثة والصحيحة لزراعة هذه المحاصيل، والتوقيتات المناسبة للري والتسميد، بما يحقق أعلى إنتاجية للفدان.

وأكد المرسى أنه تم البدء فى أعمال إنشاء وتركيب الصوبة الزراعية التابعة للمجلس الزراعي الاستشاري بمزرعة الثورة بالخارجة، مشيرا إن مشروع الصوب الزراعية يحقق تعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة، وتوفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة.

واضاف : من خلال الحقول الإرشادية يتم حث الزراع المجاورين على استخدام الأصناف الجديدة وهو رابط وثيق بين الزراع والإرشاديين والباحثين الزراعيين وتهدف فكرته الى تقليل تكلفة الإنتاج بما يؤدي إلى زيادة إنتاجية وحدة الفدان.
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