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منوعات

جوجل تزيل 25 تطبيقا من متجر بلاي لهذا السبب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:40 ص
برامج ضارة
برامج ضارة
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شيماء عبد المنعم
اكتشفت شركة الحماية سيمانتك "Symantec"، مجموعة من تطبيقات أندرويد في متجر جوجل، والتى تقدم برامج ضارة وبرامج إعلانية لكسب الإيرادات بطريقة غير قانونية.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، أزالت شركة جوجل الأمريكية المالكة لمتجر بلاي، حوالي 25 تطبيقًا يحتوي على برامج ضارة، وجمعت هذه التطبيقات أكثر من 2.1 مليون عملية تثبيت.

وجاءت الإزالة بعد أن أبلغت شركة الحماية سيمانتاك عن مجموعة من تطبيقات أندرويد الضارة في متجر جوجل، والتي يبدو أن الغرض الوحيد منها هو دفع الإعلانات على هواتف المستخدمين.

وتعمل هذه التطبيقات الـ 25 كأداة مساعدة للصور أو تطبيقات أزياء لتشغيل التنزيلات، والتى تم نشرها تحت 22 حسابا مطورا مختلفا، ولكن تمت مشاركتها في بنية رمز ومحتوى تطبيق مماثل، وتقترح شركة Symantec أن هذه التطبيقات ربما تم تطويرها بواسطة نفس المجموعة التنظيمية أو على الأقل باستخدام نفس قاعدة شفرة المصدر.

وبمجرد تثبيت تلك التطبيقات التي تحتوى على برامج ضارة، يكون رمز التطبيق مرئيًا على الجهاز ولكنه يختفي قريبًا بعد تنفيذ التعليمات البرمجية له عن بعد، ثم تبدأ الإعلانات بملء الشاشة في الظهور على هاتفك على فترات متقطعة، حيث تقاطع المستخدم أثناء استخدام الهاتف، ولا تقدم الإعلانات أي تلميح حول التطبيق الذي يتم تشغيلها عليها ولأن اختفاء أيقونة التطبيق يجعل المستخدمون لا يعرفون أي طريقة للتخلص من الإعلانات المتطفلة.

وتختلف هذه التطبيقات الـ 25 عن غيرها من التطبيقات لأنها تمكنت من إخفاء أيقونات التطبيق دون الترميز الثابت للوظيفة في ملف APK، وتتم البرمجة باستخدام مفتاح تحكم عن بعد مدمج لا تستطيع Google اكتشافه في مرحلة الاختبار، وتقول شركة الأبحاث: "من المحتمل أن يكون المكسب النقدي من إيرادات الإعلانات هو العامل المحفز وراء هذه التطبيقات، بفضل قدرة التطبيقات على إخفاء وجودها على الشاشة الرئيسية، يمكن للمستخدمين بسهولة نسيان قيامهم بتنزيلها".
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