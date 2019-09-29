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رياضة

المتحف المصري .. مفاجأة جديدة مدوية بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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عمرو الحلوانى
فجر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها اليوم بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم"، إن كل المؤشرات تشير إلى أن المباراة لن تقام، مشيرا إلى أن مسئولى الفريق السنغالي طالبوا بزيارة اليوم إلى المتحف المصري فى رسالة إلى تجاهل عدم الذهاب إلى ملعب برج العرب وعدم خوض المباراة.

وكان الفريق السنغالي فجّر أزمة قوية برفضه قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب بتروسبورت إلى استاد برج العرب لأسباب طارئة.

وتمسك مسئولو الفريق السنغالي بخوض المباراة على ملعب بتروسبورت وعدم الذهاب إلى ملعب برج العرب، وهدد الاتحاد الإفريقى مسئولى جينيراسيون السنغالي بتوقيع عقوبات مغلظة في حال عدم الذهاب إلى ملعب برج العرب وخوض المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم.

وكان جينيراسيون السنغالي فاز بلقاء الذهاب على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.
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