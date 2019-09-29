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حوادث

حيلة شيطانية.. سقوط عصابة تزور الشيكات البنكية للنصب على أصحاب الشركات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير الشيكات البنكية واستخدامها فى الاحتيال على أصحاب شركات القطاع الخاص والاستيلاء على بضائعهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص تاجر أقمشة ومنسوجات مقيم بمصر القديمة بالقاهرة بتعرضه لواقعة احتيال من قبل بعض الأشخاص زعموا كونهم مسئولى إحدى شركات المفروشات ، وقاموا بالاستيلاء على بضائع منه بقيمة (50 ألف جنيه) بموجب (شيك بنكى بدون رصيد ، و3 إيصالات أمانة) ولا يعلم عنهم أية بيانات سوى رقم هاتف.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الواقعة (حاصل على دبلوم صنايع ، موظف - مقيمان بالغربية لهما معلومات جنائية مسجلة ، حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بالإسكندرية) وقيامهم بإنشاء شركة وهمية للمفروشات كائنة بمدينة نصر بالقاهرة ، واتخذوا منها ستارًا للنصب والإحتيال على شركات القطاع الخاص ، حيث تقوم الأخيرة بفتح حسابات بالعديد من البنوك ، وإستلام دفاتر شيكات من تلك البنوك ، ثم تقوم بسحب أرصدتها لدى البنوك وتحرير محاضر بفقدها (لتكون بمنأى عن ضبطها) ، وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها بتوقيع مُخالف لتوقيعها لدى البنوك لباقى أفراد التشكيل العصابى ، ويتولى كل من الأول والثانى إستقطاب الضحايا بزعم أنهم مندوبى إحدى شركات البترول أو الفنادق الكبرى ويطلبون منهم كميات من البضائع التى تقوم شركاتهم بتسويقها وتسليمهم أوامر توريد مزورة ، ويتولى كل من الأول والثانى إستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات بقيمة تلك البضائع والذى يتبين فيما بعد أنها مزورة أو بدون رصيد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على صورة بطاقة مزورة بإسم أحد الأشخاص تحمل صورة المتهم الثانى (الموظف)، ومجموعة من الكروت الشخصية والكارنيهات تحمل صور كلا من الأول والثالثة تتضمن كونهم مديرين بشركة توريدات ، ومجموعة من عروض الأسعار المنسوبة للعديد من الشركات، ومجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركات التى تعلن فيها عن منتجاتها، و3 هاتف محمول بفحصهم فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتوائها على صور شيكات خالية البيانات منسوبة لبعض البنوك، والعديد من صور بطاقات الرقم القومى من بينها البطاقة المُستخدمة فى تلك الواقعة، ومجموعة من الإعلانات، ومحادثات على برنامج الواتس آب تُؤكد نشاطهم .

وبفحص الهاتف الخاص بالثانى تبين أنه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك بإسم الشركة الوهمية وبها العديد من الإعلانات . 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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