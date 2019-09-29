الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالا مائل للحرارة على القاهرة.. والعظمى 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 3‪3/2‪1

الإسكندرية 2‪8/2‪4

بورسعيد 3‪0/2‪4

السويس 3‪3/2‪2

رفح 2‪9/2‪0

طابا 3‪0/2‪1

كاترين 3‪0/1‪5

شرم الشيخ 3‪5/2‪7

بني سويف 3‪3‪/2‪3

الأقصر 3‪9/2‪4

الوادي الجديد 3‪9/2‪6

حلايب 3‪6/2‪7

