لماذا فعلت ذلك؟ سيدة قاتلت 3 رجال بعنف في الشارع.. صور

تتحول الأم إلى وحش كاسر إذا حاول أحدهم الاقتراب من أبنائها، وقد تتفاجأ برد فعلها العنيف تجاهك إذا كنت تحاول إيذاء طفلها عن عمد أو بغير قصد.



نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورا التقطتها عدسة كاميرات المراقبة في أحد الشوارع الرئيسية، لأم قاتلت 3 شباب بعد أن حاولوا الاستيلاء على سيارتها التي كان بداخلها طفلها الصغير.



وظهرت الأم في الصور تحاول باستماتة أمام المجرمين لحماية طفلها أولا وسيارتها، لأنها فوجئت بهم فور خروجها من أحد المتاجر أثناء محاولتهم سرقة السيارة واختطاف الرضيع.



ضربت الأم اللصوص بعنف وحاولت إبعادهم عن السيارة، ولحسن الحظ كانت هناك سيارة شرطة تمر من المكان وشاهدوا الحادث وأنقذوا الأم والطفل الصغير وقبضوا على اللصوص.