عودة مجدى عبد الغنى بعد جراحة خطيرة فى ألمانيا

أعلن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن عودته إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية.



وكتب مجدى عبد الغنى، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الحمد والشكر لله على العودة إلى أرض الوطن الحبيب مرة أخرى بعد رحلة علاج لمدة 15 يوما بألمانيا".



وأضاف: "خضعت خلالها لعملية جراحية دقيقة لتغيير مفصل، والحمد لله على نجاح العملية وكل الشكر والامتنان لكل من قام بالسؤال، وآسف لكل من لم أستطع الرد عليه نظرا للظروف التى كنت أمر بها، خالص تحياتي".