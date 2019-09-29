برؤوس أموال 300 مليون دولار.. العامة للاستثمار: 107 شركات كورية جنوبية عاملة فى مصر

تنطلق غدا الاثنين فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري ومجلس الأعمال للجانبين وتستمر على مدى 3 أيام.





وكشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن كوريا الجنوبية تأتى فى المرتبة الـ46 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر، بإجمالى رؤوس أموال مصدر نحو 300 مليون دولار ، وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية 70 مليون دولار فى عدد 107 شركات مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية.





وتشمل الاستثمارات الكورية فى مصر القطاعات الصناعية ،الخدمية و الانشائية و تساهم فى توفير أكثر من 2200 فرصة عمل، معتبرة أن مصنع سامسونج بالمنطقة الصناعية بمحافظة بنى سويف من كبرى الشركات الكورية العاملة فى مصر اذ تصل استثماراته نحو 200 مليون دولار و يساهم فى تشغيل نحو 1400 عامل و ملحق به وحدة تطوير انتاج.





و من المتوقع أن يزور مصر وفد يضم 20 شركة كورية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين وفقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة.



