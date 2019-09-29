مبادرة صوتك مسموع: 1082 شكوى خلال أسبوعين وتم حل 81 % .. صور

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة " صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين خلال الأسبوعين السابع والأربعين والثامن والأربعين خلال الفترة من 12 سبتمبر الماضى وحتى 25 سبتمبر الجارى .





أشار التقرير إلى زيادة عدد الشكاوى الواردة للمبادرة نتيجة سرعة الإستجابة الفورية لحل الشكاوى و تفاعل القائمين عليها بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات ، معتبرًا أن تلك الزيادة تؤكد ثقة المواطنين فى المبادرة نتيجة نجاحها فى حل المشكلات باعتبارها أحد قنوات التواصل الحكومية المهمة والتى أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوي المواطنين فى إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات .





وأضافت الوزارة، أن عدد الشكاوى الواردة للمبادرة زادت خلال الأسبوعين الـ47 و ال 48 إلى أضعاف العدد بالمقارنة بالأسبوع الـ46 بداية شهر سبتمبر الجارى ، موضحا أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال الأسبوعين الـ47 و48 بلغ 4188 رسالة مقارنة ب1177 رسالة فى الأسبوع الـ46 ، حيث بلغ عدد الشكاوى خلال الأسبوعين ،1082 وتم حل 81 % وجاري حل 202 شكوى ، مؤكدة أن عدد شكاوى القمامة بلغ 587شكوى خلال الأسبوعين وباقى الرسائل مقسمة على الإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والفساد .





وأشارت إلى أن خدمة ( الواتس أب) تلقت خلال الأسبوعين 47و48 عدد 3668 رسالة مقارنة بوصول 947 رسالة فى الأسبوع الـ46 ، حيث بلغ عدد الشكاوى المستوفاة فى الأسبوعين 943شكوى وتم الرد على 773شكوى منها وجارى الرد على 171شكوى وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بالقمامة 542 شكوى وباقى العدد خاص بمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والفساد والإشغالات .





وشددت على ضرورة تعامل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل حسم مع كافة الشكاوى المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة، وتطبيق القانون، والإزالة الفورية لأى مخالفات ، فضلًا عن الإهتمام بحل شكاوى المخلفات والقمامة فى الشوارع .





وقدم الشكر لكافة القائمين والعاملين فى المبادرة بالديوان العام للوزارة والمحافظات للجهود التى قاموا بها خلال الفترة الماضية بما ساهم فى زيادة ثقة المواطنين .





وأوضحت أنه فى إطار التعاون القائم بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ تم تدعيم فرق مبادرة " صوتك مسموع" بأجهزة " تابلت " جديدة لسرعة التواصل مع الوزارة وتحقيق الأهداف المرجوه وسرعة حل مشاكل المواطنين بما يساعد فى تحقيق رضا المواطنين .





ووجهت بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.





وأشارت إلى أن عدد الرسائل التى وردت إلى مبادرة ( صوتك مسموع ) منذ إنطلاقها نهاية أكتوبر 2018 وحتي 25 سبتمبر الجارى وصل إلي 72 ألفا و732 رسالة منها 18 ألفًا و687 شكوى ، وتم حل 18 ألفا و42 شكوى بنسبة .96.5% وجارى العمل على حل باقى الشكاوي .





وبلغ عدد متابعى صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" خلال الأسبوع الـ47 بلغ 14 ألف و527 متابع وبلغ عدد رؤية الصفحة 17 ألف و 879 مشاهدة .





بينما بلغت عدد الرسائل على صفحة المبادرة بلغت 450 رسالة خلال الأسبوعين 47و48 منها 54 شكوي وتم الرد على 79% منها وجارى العمل على حل باقى الشكاوى .



