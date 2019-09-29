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محافظات

لا تأكلوا الفسيخ.. تسمم 11 شخصا خلال 36 ساعة بالإسكندرية والحالات خطيرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
الفسيخ القاتل
الفسيخ القاتل
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احمد عبد العزيز
إصابات مفاجئة.. تحذير عاجل "لا تأكلوا الفسيخ".. هذا هو الحال بمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط بعدما استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية 11 حالة تسمم خلال الـ 36 ساعة الماضية، بسبب تناول السمك المملح "الفسيخ".

وقالت مديرة المركز الدكتورة مها غانم - في تصريح صحفي- إن 8 حالات موجودة في العناية المركزة وتخضع للفحوصات الطبية بسبب عدم استقرار حالاتهم الصحية، والثلاث حالات الأخرى تخضع للعلاج لحين تماثلهم للشفاء.

وأصدر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، بيانا يطالب المواطنين بالامتناع فورًا عن تناول أسماك الفسيخ بعد أن رصد مؤخرًا عددا كبيرا من حالات التسمم الناتجة عنه، أغلبهم في حالة خطرة وغير مستقرة بحسب ما أكد.

وشدّد المركز في بيان له اليوم حصل "صدى البلد" على نسخة منه على المواطنين إلى الامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناول الفسيخ مهما كان مصدره موثوقا فيه أو حتى الذي تم تجهيزه داخل المنازل.

وأشار المركز إلى وصول عدد من حالات تسمم بالفسيخ إلى مركز السموم بالإسكندرية، موضحًا أن أغلب الحالات خطيرة وحرجة وغير مستقرة حتى الآن.

ولم يحدد المركز في بيانه المصدر وراء الفسيخ الفاسد، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحالات في هذا الوقت.

ويعد الفسيخ من الأكلات المفضلة للمصريين وخاصة خلال احتفالات شم النسيم يعشقه الكثيرون ومنهم من يعده بالمنزل وآخرون يقبلون علي شرائه.

وأكدت مصادر طبية أن تناول الفسيخ يتسبب في ترسب نسبة كبيرة من الأملاح داخل الجسم وهذا الأمر يعد مؤشرا خطرا للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم وهذا الأمر يعرض حياتك للمزيد من الخطر لأنه يعرض حياة المخ للخطر، ويجب عليك في هذا الأمر الإكثار من تناول الماء.
لا تأكلوا الفسيخ.. تسمم 11 شخصا خلال 36 ساعة بالإسكندرية والحالات خطيرة
لا تأكلوا الفسيخ.. تسمم 11 شخصا خلال 36 ساعة بالإسكندرية والحالات خطيرة
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