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أخبار العالم

سنفي به السنة القادمة.. هذا ما وعد به ظريف أمريكا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
ظريف
ظريف
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ادعى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن لبلاده القدرة على التأثير على المشهد الداخلي في أمريكا، وإنها تؤثر إذا أردت في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بحسب شبكة إن بي سي الأمريكية.

وزعم ظريف إن حكومته لا تفضل مرشحا بعينه في السباق الرئاسي الذي ينطلق العام القادم، وهو مايعد جريًا وهم القوة الإيرانية غير الصحيح.

وبعد وعد ظريف، اتهم الرجل الولايات المتحدة ببدء حرب إلكترونية على بلاده، وحذر من أن "أي حرب تبدأها واشطن لن تكون قادرة على إنهائها".

وأجريت المقابلة، التي زارها ظريف الأسبوع الماضي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وقدمت إن بي سي نسخة جزئية.

وأجاب ظريف على سؤال عما إذا كان التدخل الإلكتروني في الانتخابات الأميركية تكتيكًا تتخذه إيران كروسيا؟ قائلًا: "ليست لنا أي أولوية في انتخاباتكم لنتدخل فيها".

وأشار المسؤول الإيراني إلى "ستاكس نت"، وهو فيروس كمبيوتر يُعتقد على نطاق واسع أنه مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويلقى عليه اللوم في تعطيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في محاولة لإلحاق الضرر ببرنامجها النووي.

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