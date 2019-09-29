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المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:09 م
طلاب المدرسة
طلاب المدرسة
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إيهاب عمر
  • مدرسة محمود باشا أقدم مدرسة صناعية في صعيد مصر
  • وكيل قسم النسيج بالمدرسة: قسم النسيج اليدوي أسس عام 1904 مع افتتاح المدرسة
  • المدير: المدرسة أنشأها محمود باشا سليمان عام 1904 لخدمة أبناء أسيوط

المكن طلع قماش.. شعار ترفعه مدرسة محمود باشا النسيجية الثانوية بنات بأبوتيج أول مدرسة صناعية في أسيوط أنشأها محمود باشا سليمان عام 1904، وتعد أقدم صناعية في صعيد مصر، والتي تضم 5 أقسام وهي: "الملابس والتريكو والزخرفة والمعادن والنسيج".

ويعد قسم النسيج من أكبر الأقسام بالمدرسة، حيث يضم أكثر من ثلاث ورش النسيج اليدوي والمطور والآلي، وتدرس بالمدرسة 1620 طالبة.

وقالت مديحة مكرم، معلمة ملابس جاهرة بالمدرسة، إنه "خلال تواجد الطالبات بالورشة يتم تعليمهن كيفية رسم التصميم المراد تنفيذه عمليا حتى يتمكن من تنفيذه في صورة نماذج صغيرة، وبعد التأكد يتم تنفيذ التصميم من ملابس بشكلها الطبيعي الذي يتناسب مع الطالبات، ونقوم بإعطاء الطالبات قماشا من المخازن للتنفيذ على الماكينات الموجودة بالورشة".

وأكد جمال أحمد حسن، وكيل قسم النسيج بالمدرسة، أن قسم النسيج اليدوي تأسس عام 1904 مع افتتاح المدرسة، وهو بداية مراحل النسيج، ويعتمد العمل به على اليدين والقدمين، وهو عبارة عن نول خشب وأسفله دواسات وبه ما بين خيوط القماش شيء اسمه النفس يتم مرور المكوك بين خيوط النسيج وبه قطعة خشبية تمسمى اللحمه يقوم بالدق بها على الخيوط لكي تتلاحم في بعضها، ويتم عمل نماذج من الألوان حسب نوع النموذج المراد صناعته، ونقوم من خلال هذا القسم بتعليم الطالبات عمل النسيج من خلال العمل اليدوي.

وقال يوسف منير حفني، وكيل بالمدرسة، إن قسم النسيج اليدوي به أيضا قسم للجاكر وهو نوعية من النسيج اليدوي ولكن بعد التطوير، خاصة أن القسم اليدوي يقوم على نسج الخيوط بأشكال طولية، ولكن هذه الماكينات تعمل على عمل رسومات في الخيوط لتخرج بأشكال مختلفة بها رسومات مثل الورد وغيرها مثل صناعة صور على الأقمشة المنتجة من خلال هذه الماكينات.

وأضاف: "القسم به أيضا ماكينات يوتاس لإنتاج القماش آليا، والذي يحتوي على ألوان وأشكال وهي أسرع من الماكينات اليدوية، ويقوم القسم بتعليم الطالبات استخدام الماكينات لتكون مؤهلة لسوق العمل، خاصة في مصانع الملابس والمشاغل، وتعتمد الماكينة على صناعة الملابس القطنية".

وقال المهندس منصف الضبع، مدير المدرسة، إن المدرسة أنشأها محمود باشا سليمان عام 1904، وكانت في بداية الأمر للبنين وبعدها تحولت إلى مشتركة، ثم تحولت إلى مدرسة للبنات تدرس بها 1670 طالبة على فترتين الصباحية تضم 920 طالبة، بينما تدرس 750 في الفترة المسائية بها 42 فصلا على الفترتين، وتضم المدرسة 5 تخصصات وهي "الملابس، التريكو، الزخرفة، المعادن، النسيج"، ويقوم المعلمون بتدريس المناهج نظريا وعمليا للطالبات، وتشارك المدرسة في المعارض بالأعمال التي تقوم بعملها الطالبات، خاصة أنها تعد الأولى من نوعها في صعيد مصر وتتميز بأعمال الملابس والتريكو، كما تم دعم المدرسة بماكينة بقسم النسيج بلغ ثمنها نحو مليون ونصف المليون جنيه تقوم بلف 900 لفة في الدقيقة، وحصلت المدرسة على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان وجودة التعليم عام 2015 ونستعد للحصول على شهادة أخرى من الجودة عام 2020.

جدير بالذكر أن محمود باشا سليمان والد عام 1840 وعندما بلغ السابعة من عمره أحضر له والده أساتذة لتعليمه العلوم العربية والفقهية، وعهد به بعدها إلى عمه همام بك عبد العال، العضو في مجلس الأحكام بوزارة الحقانية وقتها، وسافر مع عمه إلى القاهرة ودرس النحو والحساب واللغة التركية والتحق بالجامع الأزهر لبضع سنين، حيث درس العلوم والأدب وعندما عاد إلى قريته بساحل سليم عين عمدة لها ثم ناظرا لقسم أبوتيج وديروط ثم وكيلا لمديرية جرجا في أسيوط، وذلك بعد أن ساعد محمد سعيد باشا في تقديم الميرة للجيش وقتها، وانتخب محمود باشا سليمان بمجلس النواب في عهد الخديوي محمد توفيق عام 1881 واختير عضوا في لجنة الرد على خطاب العرش، حيث ألقى الخطاب أمام الخديوي في 29 ديسمبر من نفس العام.

وعندما قامت الثورة العرابية تجنب محمود باشا المشاركة فيها واعتزل العمل السياسي وعاد إلى قريته بساحل سليم عام 1882 وظل بالقرية حتى عام 1895، ولكن سرعان ما عاد للسياسة مرة أخرى، ففي عام 1896 اختير عضوا في مجلس مديرية أسيوط، كما انتخب عضوا في مجلس شورى القوانين ثم وكيلا للمجلس عام حتى حل المجلس عام 1912.
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
المكن طلع قماش في مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأسيوط.. أنشئت عام 1904 وتعد أول مدرسة صناعية في الصعيد.. فيديو وصور
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