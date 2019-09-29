أسباب صادمة لعدم انتظام الدورة الشهرية.. علامات انتبهي لها

الدورة الشهرية غير المنتظمة تشكل هاجسا لدى الكثير من السيدات، فهل تعانين من عدم انتظامها، إليك أسباب ذلك وعلامات تحذيرية انتبهي لها.



ووفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي، يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على انتظام الدورة الشهرية، لأن اتباع نظام غذائي منخفض للغاية في الدهون يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وتغيير معدل التمثيل الغذائي في الجسم.



ويرجع سبب الدورة الشهرية غير المنتظمة إلى عدم التوازن الهرموني لهرمون الأستروجين والبروجستيرون وهرمون اللوتين (LH) وهرمون محفز البصيلات (FSH)، كما يلعب الإجهاد دورًا مهمًا التحكم في الغدة النخامية والدرقية والمبيض وكلاهما يعمل على إنتاج هرمون الأستروجين، وهو هرمون مهم يساعد في بناء بطانة الرحم.



ولوحظ أن المرأة التي تدخن عادة ما تحصل على دورات الحيض أقصر لأن التدخين يقلل من كمية الأكسجين المتاحة للرحم ويقيد الأوعية الدموية ويؤدى إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.



ويعد للسمنة دور فى زيادة الوزن أو انخفاضه، ما يمكن أن يؤثر على إنتاج الهرمونات، خاصة الأستروجين، والأداء الوظيفي، وبالتالي يتم تغيير انتظام وطول فترات الحيض.