استثمار وتمويل.. البترول: 60 دولة تشارك فى مؤتمر ايجبس 2020 فبراير المقبل

ترأس وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الثانى للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول (ايجبس 2020) لمتابعة البرنامج وإجراءات تنظيم المؤتمر الرابع المقرر إقامته خلال الفترة من 11-13 فبراير 2020 تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة".





وحضر الاجتماع رؤساء شركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر وقيادات وزارة البترول ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ومسئولى شركة دى ام جى العالمية المسئولة عن تنظيم المؤتمر.





وأعلن وزير البترول أن هناك اهتماماً متزايدًا بهذا المؤتمر وستشمل أعماله كل الموضوعات التى تهم صناعة البترول بوجه عام وأن مشاركة الشركات العالمية فى المؤتمر والمعرض تعد بمثابة نافذة لتبادل الخبرات والتعرف على التكنولوجيات الحديثة التى تشهدها صناعة البترول فى مختلف مجالاتها.





وأشار الى أن انعقاد المؤتمر يعد بمثابة منصة للتعرف على نتائج الاعمال المتميزة وقصص النجاح التى شهدها قطاع البترول خلال الفترة الاخيرة بما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، فضلا على ان المؤتمر فرصة جيدة لاستعراض الإجراءات التى اتخذتها مصر للتحول إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.





ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام زيادة فى عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة مقابل 53 دولة فى مؤتمر عام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد الاوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة بحثية مقابل حوالى 700 فى العام السابق، فضلًا عن عقد 36 جلسة فنية.





وستشهد نسخة هذا العام جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل فى شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز فى جلسات النقاش على الامن والسلامة والصحة المهنية فى قطاع الطاقة ودور المرآه فى قطاع البترول وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول، بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة فى الامن والسلامة والصحة المهنية.



