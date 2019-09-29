Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استثمار وتمويل.. البترول: 60 دولة تشارك فى مؤتمر ايجبس 2020 فبراير المقبل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر ايجبس 2020
Advertisements
مايكل عياد
ترأس وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الثانى للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول (ايجبس 2020) لمتابعة البرنامج وإجراءات تنظيم المؤتمر الرابع المقرر إقامته خلال الفترة من 11-13 فبراير 2020 تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة".

وحضر الاجتماع رؤساء شركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر وقيادات وزارة البترول ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ومسئولى شركة دى ام جى العالمية المسئولة عن تنظيم المؤتمر.

وأعلن وزير البترول أن هناك اهتماماً متزايدًا بهذا المؤتمر وستشمل أعماله كل الموضوعات التى تهم صناعة البترول بوجه عام وأن مشاركة الشركات العالمية فى المؤتمر والمعرض تعد بمثابة نافذة لتبادل الخبرات والتعرف على التكنولوجيات الحديثة التى تشهدها صناعة البترول فى مختلف مجالاتها. 

وأشار الى أن انعقاد المؤتمر يعد بمثابة منصة للتعرف على نتائج الاعمال المتميزة وقصص النجاح التى شهدها قطاع البترول خلال الفترة الاخيرة بما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، فضلا على ان المؤتمر فرصة جيدة لاستعراض الإجراءات التى اتخذتها مصر للتحول إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام زيادة فى عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة مقابل 53 دولة فى مؤتمر عام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد الاوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة بحثية مقابل حوالى 700 فى العام السابق، فضلًا عن عقد 36 جلسة فنية.

وستشهد نسخة هذا العام جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل فى شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز فى جلسات النقاش على الامن والسلامة والصحة المهنية فى قطاع الطاقة ودور المرآه فى قطاع البترول وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول، بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة فى الامن والسلامة والصحة المهنية.

كما سيشهد المؤتمر الاهتمام بموضوع التحول الرقمى فى صناعة البترول والتعرف عن قرب على التقدم الذى حققته الشركات العالمية وتطبيقاته فى فروعها بمصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ظل الملك.. اللواء عبد العزيز الفغم.. معلومات لا تعرفها عن أفضل حارس شخصي بالعالم

سورة قصيرة و 3 كلمات تساعد على توسيع الرزق.. تعرف عليهما

الشهيد البطل.. الملازم محمود المغربي ابن المنوفية.. رفض نقله للإسماعيلية وعاد من سيناء محمولاً على الأعناق.. صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

حكم دفن الأموات فوق بعضهم دون حاجز.. الإفتاء تجيب

بعد قتل الطفلة جنة.. برلمانية تطالب بإنشاء جهاز تتبع الطفل بعد انفصال الوالدين

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

عاد لينتقم.. الكاف يوجه رسالة إلى النادي الأهلى بعد اكتساح بطل غينيا الاستوائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور

الطفلة جنة قتلتها قسوة الأسرة.. تعذيب وانتهاك حتى الموت.. وأماني الضحية الجديدة.. القصة الكاملة

بعد 6 أشهر.. جينفير لوبيز ما زالت تحتفل بخطوبتها من لاعب البيسبول الشهير