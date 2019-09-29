تطويرات شاملة بجامعة القاهرة.. مد كابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة.. استمرار أعمال ترميم جميع المنشآت.. والعمل على قدم وساق حتى التحول للرقمية

الخشت:

الانتهاء من تأهيل وتجديد 11 مبنى بالمدن الجامعية

نعمل حاليا على طريق التحول للجامعة الرقمية

تم رفع كفاءة العديد من المنشآت الجامعية والبنية الأساسية بها

نشر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الصور للمدينة الجامعية بجامعة القاهرة والتي تعمل إدارة الجامعة على ترميمها ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بها، وفق المراحل المحددة لعمليات التطوير.وكتب الدكتور محمد الخشت، على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير والعمل، بعض المشاهد القديمة بالجامعة والمدن الجامعية التي يجري العمل الآن لتغييرها، سوف نطلعكم على الصور الجديدة بعد انتهاء العمل".كان رئيس جامعة القاهرة، أكد في وقت سابق استمرار الجامعة في رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بها، وفق المراحل المحددة لعمليات التطوير، مشيرًا إلى أنه تم تجديد 11 مبنى بالمدن الجامعية، ومبنى القبة، ومباني كليات الآداب والحقوق، والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية، وتواصل الجامعة عمليات تطوير منشآتها وتحديثها وفق أحدث معطيات العصر.وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت أن المرحلة الأولى لعمليات التطوير شملت سور الجامعة، وبرج الساعة ومبنى القبة والمنطقة المحيطة بهما مؤكدا أن هذا التطوير تم بشكل علمي من خلال لجنة مشتركة بين كلية الآثار ووزارة الآثار وشركة المقاولون العرب، لاختيار أنسب الوسائل لتطوير مبنى القبة بنظام الترميل 1.5 بوصة.وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت إلى إتمام تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، من خلال إنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح عالميًا مع الالتزام بالطابع الأثري الذي يميز القاعة، باعتبارها أحد المعالم المهمة في مصر وشاهدة على العديد من أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية.وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم تأهيل وتجديد 11 مبنى من مباني المدن الجامعية وشملت عمليات التجديد تطوير مدخل المدينة، والمطعم، والمسجد، ومبنى المجلس العربي بالمدينة، وحدائقها، كما تم إدخال الدراجات بالمدن الجامعية ضمن الأنشطة المختلفة بها، وتتواصل عمليات تطوير المباني وتجديدها.وكشف الدكتور محمد الخشت، قيام جامعة القاهرة العام الماضي برفع كفاءة المنشآت الجامعية والبنية الأساسية بها، وصيانة المباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة بالمباني الجامعية، واستحداث عدد من القاعات التدريسية وتجهيزها، مشيرًا إلى تطوير منشآت ومباني الجامعة وترميم وتجديد مبنى التعليم المفتوح، وإنشاء 6 كافتيريات جديدة طبقا لطراز معماري يتلاءم مع مكانة جامعة القاهرة لخدمة طلابها، وهو ما سيتم عمله بالمكتبات التي تم هدمها.في السياق نفسه، قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل حاليا على طريق التحول للجامعة الرقمية، حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صور من عمليات مد كابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة الآن لمبنى المجمع الطلابى استعدادا لرفع كفاءة المبنى للاختبارات الإلكترونية".وأضاف: "العمل لايزال جاريا، لا نعرف إلا لغة العمل على الأرض، أما لغة العلاقات الشخصية فهي لغة الفاشلين الذين لا يعملون ولا يريدون غيرهم أن يعمل، سوف يتطور العقل المصري ويأتي اليوم الذي تسود فيه لغة الإنجازات على الأرض، وليست لغة المداهنة والنفاق والخداع والتخييل، شكرا لمركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة وتقديري لكم متواصل وأنتظر الإنجاز في كل الملفات التي اتفقنا عليها".في سياق متصل، عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، لمتابعة عمليات التطوير الجارية بالنادي والخدمات المقدمة لأعضائه في المجالات الثقافية والترفيهية والصحية وغيرها، إضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد الجارية بمسجد النادي.حضر اللقاء كل من الدكتور هاني جوهر، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أسامة المليجي، نائب رئيس النادي، والدكتور نبيل خليل، أمين صندوق النادي، والدكتور هشام المناوي، سكرتير عام النادي، والدكتور محمد أنور زايد، عضو المجلس، والدكتور أحمد سمير، عضو المجلس، والدكتور لمياء أحمد، عضو المجلس، والدكتورة ريهام فتحي، عضو المجلس، والدكتورة الهام مبروك، عضو المجلس.وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادي هدفها أن يكون النادي ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.وأثنى أعضاء النادي على القرارات المتعلقة بدعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، وإلغاء الرسوم والتبرعات الإجبارية التي كانت مفروضة على أعضاء هيئة التدريس، وزيادة مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، وتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبنائهم، وفي حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل نظير تلك الخدمات.من جانبه، أشار الدكتور هاني جوهر، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جهود إدارة النادي لتحسين الخدمات المقدمة لأعضائه، من حيث تجديد المسجد، وملعب كرة القدم، والكافتيريات، وتجديد الشكل الخارجي، وتعيين مدير متفرغ لإدارة النادي، مضيفًا أن النادي ينظم لأعضائه الرحلات الداخلية ورحلات الحج والعمرة، وينظم احتفاليات بمناسبة الأعياد الرسمية لتنمية الوعي القومي لدى أعضائه.