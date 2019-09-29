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برلمان

برلماني: المصريون استفادوا من الدرس ولن ينساقوا إلى دعوات المحرضين على العنف

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:43 م
النائب أحمد العوضي،
النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن هناك مخطط لزعزعة الأمن والإستقرار فى مصر وجذب ضعاف النفوس داخل مصر من خلال تمويلهم للتحريض على العنف.

وأشار "العوضي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الشعب المصرى استفاد من الدرس ولن ينساق إلى دعوان المحرضين على العنف، قائلا إن المصريين يخافوا على بلدهم.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن المصريين أعطوا درس الجمعة الماضية لكل القنوات الكاذبة وجماعة الإخوان الإرهابية بأنهم يقفون خلف قياداتهم السياسية ويحافظوا على بلدهم رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن الشعب يضحى من أجل الوطن مثل تضحيات رجال الشرطة والجيش.

وكان قد قال أحمد البدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تونس واجهت الجريمة الإلكترونية بالقانون لأنها كانت تعاني من نشر فيديوهات وصور تحرض على القتل والعنف في تونس.

وأضاف احمد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من الممكن ان يتام غلق أي فيديو يحرض على القتل والعنف بواسطة الإبلاغ عنه في فيسبوك، مضيفا: "في حال تجميع 50 ألف إبلاغ على اي فيديو يحرض على القتل والإرهاب يتم غلقه على السوشيال ميديا".

وتابع أحمد البدوي: "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يواجه الشائعات والأكاذيب وبمجرد تحريك دعوى ضد من يقوم ببث الشائعات يتم إصدار الحكم خلال شهور قليلة على مروجي الشائعات ونشر فيديوهات تحرض على العنف والقتل على السوشيال ميديا".

وأكمل أحمد البدوي: "تم رصد 3000 صفحة وحساب مستعار كانوا يحرضون على العنف على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة".
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