شاهد.. رامي مالك يظهر في مهرجان Global Citizen بـ إطلالة غريبة

ظهر النجم العالمي ذو أًول مصرية رامي مالك بإطلالة غريبة خلال حضوره مهرجان Global Citizen الذي أقيم أمس السبت، مرتديا معطف أزرق لامع.



شوهد رامي مالك مع حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون وهما يجلسان في قاعة الحفل حيث خطفا الأنظار من الحاضرين.



وكانت لوسي بوينتون شاركت في فيلم Bohemian Rhapsody وقدمت دور ماري اوستون خطيبة فريدي ميركوري الذي جسده رامي مالك في الفيلم، وفاز عنه بجائزة الأوسكار.



وعلى صعيد آخر، يواصل رامي مالك تصوير مشاهده في فيلم جيمس بوند الجديد الذي يجسد من خلاله دور شرير أمام البريطاني دانيال كريج.

