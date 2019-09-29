خالد صديق: جمعنا بين المعايير الدولية والمحلية لتحديد المناطق العشوائية.. فيديو

قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك بعض ساكني العشوائيات طالبوا بتعويض مادي بدلا من الإنتظار لتطوير المنطقة التى كانوا يسكنون بها.
وأشار المهندس خالد صديق ، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " ن المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، اليوم الأحد ، إلى أن الصندوق جمع بين معايير دولية و محلية لتحديد المناطق العشوائية وتطبيقها من أجل إعادة بنائها مرة أخرى ليحصل المواطن على حياة كريمة.
ولفت المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى ان هذه المعايير طبقت من خلال لجنة أسستها الصندوق ، وقامت اللجنة بفحص جميع المناطق في مصر لتحديد المناطق العشوائية التى تحتاج إلى إعادة تطوير.
وأردف أنه عند الحصول على تكليف من الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات الغير آمنة في الدولة كانت تبلغ مساحة المناطق العشوائية 200 ألف وحدة ، وكانت الخطة الموضوعة هو الإنتهاء من المناطق العشوائية في عام 2019 ولكن في بعض منهم سيتم الانتهاء منهم في عام 2020