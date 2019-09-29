خالد صديق: جمعنا بين المعايير الدولية والمحلية لتحديد المناطق العشوائية.. فيديو

قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك بعض ساكني العشوائيات طالبوا بتعويض مادي بدلا من الإنتظار لتطوير المنطقة التى كانوا يسكنون بها.





وأشار المهندس خالد صديق ، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " ن المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، اليوم الأحد ، إلى أن الصندوق جمع بين معايير دولية و محلية لتحديد المناطق العشوائية وتطبيقها من أجل إعادة بنائها مرة أخرى ليحصل المواطن على حياة كريمة.





ولفت المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى ان هذه المعايير طبقت من خلال لجنة أسستها الصندوق ، وقامت اللجنة بفحص جميع المناطق في مصر لتحديد المناطق العشوائية التى تحتاج إلى إعادة تطوير.



