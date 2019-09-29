ملعقة من العسل على الريق تحميك من أمراض غير متوقعة

فوائد العسل الأسود على الريق عديدة للجسم فيحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من المواد والمواد الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.



وفقا لموقع هيلث يساعد منح الطفل على ملعقة من العسل على تعزيز مناعة الجسم فهو فعال في تعزيز مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو حتى كبار السن ويحميك من العديد من الأمراض المختلفة لذلك من الأفضل للحامل تناوله يوميًا من خلال تناوله الخام كما هو أو حتى إضافة إلى العصائر.



بسبب محتوى العسل الأسود العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وقدرته على خفض نسبة السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي، فمن الأفضل تناوله يوميًا، وخاصة لمرضى السكر لتفادى الاصابة بسكر الحمل، كجزء من النظام الغذائي اليومي.



كما يساعد تناول العسل الأسود بانتظام يوميًا فى تخفيف من آلام المعدة، ويزيد من قوة المعدة، ويقلل من أعراض الأمراض المختلفة، ويجعلك تشعر بالراحة ويقلل من استخدامك للعقاقير التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية والتي قد تعرضك ل العديد من الآثار الجانبية.



يساعد العسل أيضا على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بسلاسة وبشكل طبيعي وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة جسمك وتنقيته باستمرار.



يساعد تناول العسل الأسود بانتظام، سواء كان نيئًا أو حتى مع العديد من الوصفات المختلفة، على منع خطر ارتداد المريء.



كما يعد العسل أحد أكبر مصادر الحديد لأن نقصه قد يسبب فقر الدم لذا احرصي على تناول الطعام يوميًا باستخدام كوب من الماء الدافئ أو حتى شرب كوب من الماء الدافئ، إذا كنت تعاني من فقر الدم أو حتى لتجنب العدوى.

