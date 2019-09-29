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محافظات

صرف معاش لـ 272 حالة غير مستحقة.. إحالة مسئولي التضامن الاجتماعي بالمنيا للنيابة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:48 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولي التضامن الاجتماعي بمركزي ملوى ومطاي، للنيابة الإدارية، وذلك لوجود مخالفات مالية خاصة بصرف المساعدات الضمانية الشهرية (معاش ضمان)، بالمخالفة للقانون.

جاء قرار المحافظ، عقب أعمال الفحص والمراجعة الذي أجرته إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وتضمنت فحص عينة عشوائية من مستفيدي المساعدات الضمانية الشهرية (معاش ضمان)، بوحدة سنجرج الاجتماعية بمركز ملوى، و4 وحدات اجتماعية تابعة لمركز مطاي وهى " وحدة أبو شحاتة، وحلوة، ومطاي، ومنبال".

وأسفرت نتائج الفحص عن قيام تلك الوحدات بمخالفات مالية من خلال صرف المساعدات الضمانية الشهرية لـ 272 حالة، منها 42 حالة بمركز ملوي و230 حالة بمركز مطاي، بالمخالفة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وذلك لحصولهم على دخول أخري (معاشات تأمينية).

شدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية وكشف جميع المخالفات بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.
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