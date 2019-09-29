أوهمهم بتداول شكواهم على برامج التوك شو.. عامل ينصب على أهالي الشرقية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية قام بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين .





تلقى مركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من مالك محل قطاع غيار – مقيم بدائرة المركز بقيام أحد العاملين بإحدى الجامعات – ومقيم بدائرة المركز، بإيهامه بمقدرته على تداول شكواه ضد مجلس المدينة على وسائل الإعلام "ببرامج التوك شو" مقابل مبلغ مالى .





عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته خاتم شعار الجمهورية منسوب للجامعة التى يعمل بها

بعض الأختام المقلدة لشعار الجمهورية، و2 خاتم مدون عليه "صحافة – إذاعة – تليفزيون"، و55 كارنيها لأشخاص منسوب صدورها لإحدى النقابات، و2 كارنيه خاصين بالمتهم منسوب صدورهما لإحدى الإتحادات العربية والأكاديميات.





بمواجهة المتهم قرر أن الكارنيهات المضبوطة بحوزته خاصة بعمله، ولم يعلل سببًا لحيازته الأختام، وتبين أنه محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وستة أشهر فى قضيتى ( سرقة ، تبديد ) بمركز شرطة كفر صقر .



