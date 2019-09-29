بنطلون ولا ستارة.. أروى جودة تتعرض لانتقادات من متابعيها

نشرت الفنانة أروى جودة مجموعة من الصور خلال حضورها حفل مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وظهرت أروى جودة في الصور بإطلالة غريبة ، حيث اعتمدت على تيشرت زيتي، وبنطلون أصفر كناري وتحمل شنطة صفراء.



ونالت أروى جودة العديد من التعليقات الساخرة والغزل، وجاءت التعليقات كالتالي:



"ياصفر انت ياحلو " _ "إيه اللى انتي لابسه ده"، و"في حد يلبس كدة في مهرجان الجونة".