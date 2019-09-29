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فن

بنطلون ولا ستارة.. أروى جودة تتعرض لانتقادات من متابعيها

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:53 م
اروى جودة
اروى جودة
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نشرت الفنانة أروى جودة مجموعة من الصور خلال حضورها حفل مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت أروى جودة في الصور بإطلالة غريبة ، حيث اعتمدت على تيشرت زيتي، وبنطلون أصفر كناري وتحمل شنطة صفراء.

ونالت أروى جودة العديد من التعليقات الساخرة والغزل، وجاءت التعليقات كالتالي:

"ياصفر انت ياحلو " _ "إيه اللى انتي لابسه ده"، و"في حد يلبس كدة في مهرجان الجونة".
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