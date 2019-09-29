حظر تسجيل الماجستير والدكتوراة باللغة العربية في تجارة أسيوط الشعبة الإنجليزية

قرر مجلس جامعة أسيوط التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه لخريجي تجارة إنجليزي باللغة الإنجليزية فقط وحظرها عليهم باللغة العربية.



وقال الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة إن قرار مجلس الجامعة بإلزام خريجي شعبة اللغة الإنجليزية بمواصلة دراستهم العليا باللغة الإنجليزية وحظر عليهم ذلك باللغة العربية يهدف إلى تحسين مستوى الناتج العلمي والبحثي بما يلائم الجامعات العالمية وتعظيم الاستفادة من قدرات وتعليم خريجي شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية بما يضمن تقديم دارسين على مستوى أعلى من الكفاءة تؤهله أن يمثل إضافة جديدة لسوق العمل.



ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أهمية مواصلة دعم الجامعة للبرامج الخاصة المميزة والتي بدأت الدراسة بها خلال الأعوام السابقة والعمل على تطوير وتحديث مناهجها بما يلبى احتياجات سوق العمل ويلائم التطور العلمي العالمي، مشيرًا إلى ما تشهده تلك البرامج من إقبال كثيف من الطلاب على اختلاف تخصصاتها.

