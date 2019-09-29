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رياضة

عمرو جمال يوجه رسالة عقب طرده في مباراة طلائع الجيش أمام إنبي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:13 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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ياسمين تيسير
وجه عمرو جمال، نجم فريق طلائع الجيش، رسالة طمأنة لـ جماهيره ومحبيه، عقب طرده من مباراة فريقه أمام إنبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري العام في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.

ونشر عمر جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صوره له خلال قيادته للسيارة، وعلق: "قوي وكفى".

كان طلائع الجيش قد فرض التعادل على إنبي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري العام في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.

هدفا اللقاء سجلهما محمد شريف للفريق البترولي، وتالا نداي للفريق العسكري، للموسم الثاني على التوالي يخرج طلائع الجيش بعد أول جولتين بنقطة وحيدة، وإنبي حصد أول نقاطه في المسابقة كذلك، الطلائع ارتقى للمركز الـ12 مؤقتا، ويليه إنبي في الترتيب.
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