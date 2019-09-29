لزيارة عاصمة مصر القديمة.. وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

شهدت المناطق السياحية بالمنيا تدفق سياحي ملحوظ لزيارة المعالم الأثرية، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفدًا سياحيًا ، ضم زائرين من دولة ألمانيا، وذلك لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.





وأكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.



