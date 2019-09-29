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محافظات

لزيارة عاصمة مصر القديمة.. وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:34 م
صدى البلد
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أيمن رياض
شهدت المناطق السياحية بالمنيا تدفق سياحي ملحوظ لزيارة المعالم الأثرية، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفدًا سياحيًا ، ضم زائرين من دولة ألمانيا، وذلك لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. 

وأكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة. 

من جانبه، أوضح دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن برنامج الوفد يشمل زيارة مناطق بني حسن وتونا الجبل وتل العمارنة ، خلال مدة إقامتهم التي تستمر ليومين، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
لزيارة عاصمة مصر القديمة.. وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
لزيارة عاصمة مصر القديمة.. وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
لزيارة عاصمة مصر القديمة.. وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
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