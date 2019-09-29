احذر.. 5 علامات تؤكد إصابة طفلك بالاكتئاب

قد يظن البعض أن الاكتئاب مرض بعيد عن الأطفال، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن الكثير من الأطفال عرضة للإصابة بالاكتئاب للعديد من الأسباب من بينها التعرض للتنمر، أو الشعور بالعجز أو عدم القدرة على المذاكرة أو أداء تمرين معين.



ونوه موقع "power of positivity" إلى أبرز العلامات التي تؤكد إصابة الطفل بالاكتئاب نستعرضها على النحو التالي:



- الحزن المستمر:-

قد يعاني الطفل من اليأس والبؤس، وربما يبكي بسهولة يلجأ بعض الأطفال لإخفاء دموعهم، والأطفال الذين يعانون من الاكتئاب في كثير من الأحيان لا تتفاعل وتكون أقل نشاطًا.



- قلة الانتباه وزيادة الرفض:-

فإن الطفل الذي يحب ممارسة الرياضة باستمرار، قد يختار فجأة عدم الانخراط في مثل هذه الأنشطة، كما يظهر عليه علامات التيه والتشتت.



- العصبية والتوتر:-

من أبرز علامات التوتر هي الأرق، ويكون الطفل في حالة انفعال دائم بشكل ملفت فقد يظهر القلق والهلع والتوتر على الطفل، وقد يبقيه أمر داخلى.



- الشعور بعدم الأهمية :-

قد يعاني الأطفال المصابون بالاكتئاب من هوس بخيبة أملهم وأخطائهم المزعومة ، ويشعرون بالذنب ، ويفترضون أنهم غير مجديين.



- تغييرات في الوزن أو عادات الأكل:-

الشهية إما تزيد أو تنقص في معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب، أولئك الذين لديهم عادة الرغبة في الطعام قد يفقدون بشكل غير متوقع الاهتمام بالأكل، قد يستجيب الصغار بطريقة عكسية ، من خلال الإفراط في تناول الطعام لعلاج حالتهم العاطفية.

