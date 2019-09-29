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محافظات

مكاتب تموين البحر الأحمر تبدأ في إجراءات ضم الزوجة غير المقيدة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

بدأت مكاتب التموين في مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، باستقبال طلبات ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة، وذلك طبقًا لقرار وزير التموين.

ومن جانبه أعلن المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد أن مكاتب تموين المحافظة جاهزة لإستقبال طلبات ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة، وذلك تنفيذا لقرار رقم 191 لسنة 2019، الخاص بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج أو الأسرة.

ووجه وكيل وزارة االتموين بالبحر الأحمر، جميع مكاتب التموين المختلف في مدن محافظة البحر الأحمر، بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدًا تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.

أكد المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر،، أنه جاري استقبال التظلمات الخاصة للمستبعدين من منظومة صرف السلع المدعمة ويجرى مراجعتها، وبعد التأكد من صحة بيانات التظلم يجرى إدراج أي شخص يثبت أحقيته في الدعم بمنظومة صرف السلع.


وكانت أعلنت وزارة التموين أمس السبت، أن مكاتب التموين بالمحافظات، بدأت، تنفيذ القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، الخاص بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج أو الأسرة.

ووجه وزير التموين، المديريات والمكاتب في مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدًا تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.

وكشف تقرير رسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري استقبال التظلمات الخاصة للمستبعدين من منظومة صرف السلع المدعمة ويجرى مراجعتها، وبعد التأكد من صحة بيانات التظلم يجرى إدراج أي شخص يثبت أحقيته في الدعم بمنظومة صرف السلع.

وأكد التقرير، عدم استبعاد أي شخص من الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، وأن التنقية تقتصر فقط على غير المستحقين، وأن قرار الوزير بإعادة فتح التظلمات حتى نهاية أكتوبر المقبل، هدفه إتاحة الفرصة لأي شخص يرى أن محددات لجنة العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه وأنه من مستحقي الدعم وبعد مراجعة بيانات التظلم وثبوت استحقاق الشخص للدعم يعاد مباشرة إلى البطاقات ويصرف المقررات التموينية.
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