مآرب خبيثة.. علاء عابد: العفو الدولية منحازة للجماعة الإرهابية

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن رفضه التام والمطلق لاتهامات منظمة العفو الدولیة للسلطات المصریة بحرمان المواطنین من الاستمتاع بحق حریة الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي.



واتهم "عابد" فى بيان له أصدره اليوم، منظمة العفو الدولية بأنها تتدخل فى الشأن الداخلي المصرى وهذا أمر مرفوض، مؤكدا أن اتهاماتها لا أساس لها من الصحة وهى تتناول الشأن المصرى بالتناقض الصارخ وعدم الموضوعیة والمیل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعیة حقوقیة حقیقیة وتمیل إلى كونھا اتھامات ذات طبیعة سیاسیة منحازة وفي كثیر من الأحیان مغرضة.



وقال النائب علاء عابد إن هذه المنظمة التى أصبحت غير صادقة ولها أهداف مشبوهة وخبيثة فى تناولها للأوضاع المصرية خلال المرحلة الأخيرة تشير إلى أنها استندت فى ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاھرة الكبرى وانه على الرغم من أن ھذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في ھذه المحطات بحسب المتحدث باسم ھیئة السكك الحدیدیة المصریة.



وأكد النائب علاء عاب انه حتى لو تم هذا الإجراء بسبب حمایة الأمن القومي فانه لا یتعارض مع حق حریة التنقل الذي كفلته المواثیق الدولیة والتي أعطت للدول الحق في وضع قیود على ھذا الحق من أجل حمایة أمنها القومي.



وتساءل النائب علاء عابد قائلا: اين كانت منظمة العفو الدول من فرنسا بلد الحقوق والحریات والتي لم یصدر تجاھھا من العفو الدولیة أي ملاحظات شبیھة بما ادعته على مصر، بالرغم من قیام السلطات الفرنسیة أسبوعیًا ولمدة عام تقریبًا منذ اندلاع مظاھرات "السترات الصفراء" بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السریع وإیقاف وتعدیل مسارات عدد كبیر من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باریس.



ومتابعا: ذلك الأمر يؤكد عدم حيادية هذه المنظمة وانها لها أهداف ومآرب خبيثة من وراء اتهاماتها الباطلة للسلطات المصرية".



واتهم "عابد" منظمة العفو الدولية بانحيازها لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مما أفقد هذه المنظمة مصداقيتها إقليميا ودوليا، مؤكدا أن المكان الطبيعى لأى تقارير تصدر منها عن مصر هو سلة المهملات.