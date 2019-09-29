بالملح والزيوت.. طرق مختلفة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

يحدث احتقان للجيوب الأنفية عند تعرضك لنزلات البرد والالتهابات، أو شم الدخان وروائح الأطعمة عند الطهي، فبجانب الأدوية والمتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج، يمكنك تتبع عدة طرق أخرى لتساعدك على التخلص من الاحتقان، فتعرف عليها وفقًا لموقع“wikihow”.



استخدام البخار

قوم بغلي المياه في وعاء كبير، ثم ضع قطعة قماش كبيرة على رأس ثم ميل نحو البخار، مع الحفاظ على عينيك من الماء الساخن، وقوم بالتنفس من الأنف، والزفير من الفم لمدة 10 دقائق، وتوقف عن فعل ذلك عند توقف البخار نهائيًا، ويمكنك تكرار تلك العملية كل ساعتين على مدار اليوم مع وضع النعناع أو زيت الشاي، أو زيت اللافندر في الماء الساخن لمحاربة الميكروبات.



الاستحمام بالماء الساخن

إن الماء الساخن من الطرق اكثر فعالية في معالجة الجيوب الأنفية، لخلق هواء رطب وإزالة الشوائب من الأنف وتخفيف الضغط على الجيوب، فحاول أن يستغرق الاستحمام أطول فترة ممكنة.



استخدام الملح

احضر بخاخة من الصيدلية وقوم بملئها بالمياه الدافئة مع نصف ملقعة صغيرة من الملح، ثم استخدم البخاخة بالرش مرتين في الأنف، فهي تعالج الجيوب الأنفية وتحد من ألمها.



شرب سوائل

أكدت الأبحاث أن شرب كمية كبيرة من السوائل على الأقل 8 أكواب ماء في اليوم الواحد، يساعد في منع انسداد الجيوب الأنفية، كما يمكنك شرب كوب من الشاي الدافئ فإنه مفيد لتلك الحالات.



التدليك اليدوي

باستخدام السبابة والأصابع الوسطي قوم بتدليك بحركات دائرية في منطقة الأنف والعين لعدة دقائق، مع وضع القليل من الزيت مثل اكليل الجبل أو زيت النعناع لفتح ممرات الجيوب الأنفية.



ممارسة الرياضة

يمكنك ممارسة الرياضة بطريقة مستمرة لرفع معدل ضربات القلب بدرجة كافية لتيسير عملية افرازات الانف، فالجري والمشي وركوب الدراجات تشعرك بالراحة.



الحفاظ على رأسك مرتفعة

عند ذهابك للسرير للنوم ضع وسائد صغيرة أسفل رأسك لتكون مرتفعة، لسهول عملية التنفس.