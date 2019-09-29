مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي يوجه رسالة للرئيس السيسي

استضافت الجامعة العربية اليوم، الأحد، مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "مصر الطريق إلى إفريقيا" الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية الجامعة العربية وبمشاركة ممثلي وفود وشخصيات من 34 دولة عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية ويستمر لمدة 4 أيام.



ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على دور المرأة العربية في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح المنطقة العربية والإفريقية، كما يعد فرصة لفتح أسواق تصديرية وخلق استثمارات عربية أفريقية مشتركة والعمل على استغلال الموارد المتاحة في إفريقيا لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الإفريقية.



وقالت الوزير المفوض دعاء خليفة مديرة إدارة التربية والتعليم بجامعة الدول العربية، في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية، إن العقود الماضية شهدت تناميا لحضور منظمات المجتمع المدني، والتي تلعب دورًا في تخفيف التحديات والتأثيرات الاجتماعية، حيث تنامى دور منظمات المجتمع المدني بجانب أجهزة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين بالعديد من الدول العربية.



وأشارت إلى أنه في ضوء تزايد الاحتياجات الاجتماعية كان لا بد من توسيع المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتكون شريكا في عملية التنمية للاستفادة من خبراتها وقدرتها على الوصول للفئات الأكثر احتياجا، والمساهمة في العملية التنموية عن طريق بناء القدرات وتنمية المهارات.



وقالت إن الجامعة العربية تولي أهمية كبيرة للاستثمار العربي وهو ما ظهر من خلال القمة العربية الاقتصادية الماضية التي عقدت في بيروت في يناير 2019، حيث أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلالها أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والتنموية.



وأشار أبو الغيط آنذاك إلى أن الصورة الكلية للاقتصاد في المنطقة العربية مركبة، تتضمن العديد من نقاط الضعف، ولكن ثمة محاولات لتحويل الإمكانات العربية لمعادلة نجاح.



وشددت الوزير مفوض دعاء خليفة على اهتمام الجامعة العربية بتمكين المرأة والعمل على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة على المستوى الدولي خاصة الأهداف المتعلقة بالمرأة.



وقالت إن أفريقيا تحظى باهتمام كبير من الجامعة العربية من خلال إدارة الشئون الأفريقية بالجامعة التي تعمل على تعزيز التعاون في المجال السياسي، كما يجرى تعزيز التعاون في المجالات الأخرى مثل الطاقة والاقتصاد، عبر الإدارات المتخصصة بالجامعة ويتم هذا التنسيق مع المنظمات المعنية وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي.



من جانبها استهلت الدكتورة هدى يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب رئيسة المؤتمر، كلمتها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم المشاركين في المؤتمر وباسم كل مصري وعربي، وسط تصفيق كبير من الحضور.



كما رحبت بفاطمية بوهاري ابنة رئيس نيجيريا والتي تترأس مكتب اتحاد المستثمرات العرب في أفريقيا أي أنها ممثلة الاتحاد في إفريقيا.



وقالت إن المؤتمر يعد فرصة مهمة للقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون مع القارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وتوقيع الاتفاق "التاريخي" للتجارة الحرة في القارة خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت مؤخرا في نيامي.



كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في الفضائين العربي والأفريقي لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الأفريقية وتحقيق التعاون العربي الأفريقي والتعاون الدولي، حيث إن الاتفاقية التي تم توقيعها حول التجارة الحرة تعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين للاستفادة من منطقة التبادل الحر الأفريقية والمزايا التنافسية المتوفرة فيها والتي ستكون "أكبر فضاء تجاري في العالم" مع بداية تشغيلها يوليو 2020، والتي ستسهم في تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد المتاحة مما يعم التنمية والرخاء لشعوب القارة.



وأعلنت عن طرح مبادرة لاتحاد المستثمرات العرب لعام 2019، تقوم على مثلث للنجاح ضلعه الأول هو مصر والدول العربية بكل ما لديهم من مزايا استثمارية جاذبة، الضلع الثاني هي القارة الأفريقية بمواردها الكبيرة وفرص الاستثمار المتاحة بها، والضلع الثالث هو التعاون الدولي كوسيلة للحصول على التكنولوجيا الحديثة.



وقالت إنه سيتم خلال المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد الجهات المشاركة في المؤتمر.