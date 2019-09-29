انتبه لمشاكلهم.. 4 طرق للحفاظ على علاقتك بأسرتك

عند انشغالنا في العمل بطريقة مستمرة تتأثر علاقتنا بالأسرة بطريقة سلبية، لكن بإمكانك توطيد العلاقة معهم بأكثر من طريقة بسيطة وفقًا لموقع "Wikihow".



تبادل الحديث :

عند وصولك للمنزل يجب أن تظهر لعائلتك أنك شغوف للحديث معهم وعن ما يدور خارج المنزل، وأحداث يومك في العمل أو المدرسة أو الجامعة، ومشاركة الآراء حول المشكلات التي تواجهها.



تناول الطعام

عند انشغالك طوال اليوم خارج المنزل، فيجب أن تضع أسرتك في عين الاعتبار، وتحاول أن توفر لهم وقت لتناول وجبة واحدة على الأقل معهم، والحفاظ على تلك العادة تحديدا مع الأب والأم لتوطيد العلاقة فيما بينكم.



إجازة أسبوعية

يجب أن تحدد لهم يوم في الأسبوع ليكون الإجازة الخاصة بهم، وقضاء وقت لطيف معًا، تستطيعون الخروج في إحدى الأسواق أو الذهاب للسينما لمشاهدة فيلم، أو تناول العشاء في إحدى المطاعم المفضلة.



انتبه لمشاكل الأسرة

للحفاظ على علاقتك بالأسرة فيجب أن تبادل الاهتمام معًا وخاصًة في المشاكل المنزلية، فتستمتع جيدًا بما يدور بالمنزل في غيابك من مشكلات وتحاول أن تعمل على حلها.