Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن بوست: أوكرانيا نقطة الجذب لجميع المهتمين بشئون روسيا وآسيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد أن أوكرانيا أصبحت بمثابة مغناطيس لجميع أنواع الزائرين والمهتمين بشئون آسيا وروسيا.. فالبعض يراها مفتاحًا لجارتها الكبيرة.. والبعض الآخر، يعتبرها "صدعًا" في دروع روسيا.

وأضافت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني - إن روسيا ظلت لعقود من الزمان غير بعيدة عما يحدث في أوكرانيا، لاسيما وأن الأخيرة تفتح أبوابها حاليا لاستقبال الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين الزائرين، وأصحاب المناصب والمستثمرين والسياسيين من جميع بلدان العالم. 

وتابعت أنه "بينما تحتل أوكرانيا مكانة بارزة داخل أروقة مجلس النواب الأمريكي، فإن روسيا ليست بعيدة عن أي شيء يحدث داخل أراضي كييف".

ونقلت الصحيفة عن مدير معهد السياسة العالمية في كييف، يفهين مهدا، قوله إنه "بينما كان يناقش يوم أمس السبت ديناميات الاضطرابات الناجمة عن مكالمة هاتفية أجريت في 25 يوليو الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن أوكرانيا ليست روسيا أخرى".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن ترامب -في تلك المكالمات- حث زيلينسكي على العمل مع المدعي العام الأمريكي ويليام بار في تحقيق محتمل في أنشطة هانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن؛ لتحديد ما إذا كان دوره في شركة غاز أوكرانية يتماشى مع قوانين كييف.

وأصبح دور هانتر بايدن في شركة "بورسيما" القابضة المحدودة، محور اهتمام بعد أن أصدر البيت الأبيض مذكرة تُظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره الأوكراني زيلينسكي، في المكالمة الهاتفية، أن يطلب من الادعاء التحقيق في أمر أنشطة بايدن وهو ما وافق عليه زيلينسكي.

لكن حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، كانت تعاملات الأمريكيين مع أوكرانيا تتم في سياق قربها من روسيا.. وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه "حتى إذا لم تكن أوكرانيا هي روسيا، كما أشار مهدا في حديثه، فإنها تحمل بعض التشابه الثقافي مع جارتها الكبيرة.. كما أن "عقدة النقص التاريخية للأوكرانيين"، على حد تعبير مهدا، ساعدت بالفعل على تغذية التصورات الغربية بأن بلادهم كانت دائمًا تدور في فلك روسيا".

وتاريخيا، أعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان مطلب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن من الأوكرانيين في أغسطس عام 1991 بالتمسك بموسكو ومحاولة الحفاظ على الاتحاد السوفيتي المنهار.. غير أن هيلاري كلينتون طلبت من الأوكرانيين في عام 2013 أن ينبذوا موسكو ويوقعوا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.. وكان رد فعل كييف على جميع ذلك هو التجاهل!
Advertisements

ترشيحاتنا

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بإطلالة جريئة.. نجلاء بدر تشعل انستجرام من الجونة

تهديد وسب واعتذار.. كواليس أزمة جديدة لـ عمرو وردة في اليونان

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

مقتل عبد العزيز الفغم.. أول تعليق من تركي آل الشيخ عن استشهاد الحرس الخاص للملك سلمان.. صورة

صدمة جديدة في الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور