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حوادث

قوافل وزارة الداخلية تعالج 777 مواطناً بعزبة ميت الأكراد في الدقهلية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:50 م
قوافل طبية
قوافل طبية
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مصطفى الرماح
وجهت وزارة الداخلية قوافل طبية للكشف بالمجان على أهالى عزبة ميت الأكراد بدائرة قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وكذا المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بالقاهرة .

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، على مدار ثلاثة أيام ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى عزبة ميت الأكراد بدائرة قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية .

أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على 777 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى ذات السياق قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على 600 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم .

وذلك إستمرارًا لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .
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