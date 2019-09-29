قوافل وزارة الداخلية تعالج 777 مواطناً بعزبة ميت الأكراد في الدقهلية

وجهت وزارة الداخلية قوافل طبية للكشف بالمجان على أهالى عزبة ميت الأكراد بدائرة قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وكذا المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بالقاهرة .





قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، على مدار ثلاثة أيام ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى عزبة ميت الأكراد بدائرة قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية .





أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على 777 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.





وفى ذات السياق قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على 600 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم .



