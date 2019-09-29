هل يجوز أكل لون الطعام المستخرج من قشرة حشرة؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أكل لون الطعام المستخرج من قشرة حشرة ما لم يثبت أن فيها ضررًا على صحة الإنسان، مبينًا: أن الحكم الشرعي فى مسألة أكل لون الطعام المستخرج من قشرة حشرة، يتوقف على أثر الاستحالة فى زوال وصف النجاسة، أوفي إباحة التناول.



وأوضحت«الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« هل يجوز أكل لون الطعام المستخرج من قشرة حشرة؟»، أن الاستحالة فى زوال وصف النجاسة عن لون الطعام تعنى: تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق عن طبيعتها وأوصافها؛ حيث ترتب وصف النجاسة أو الاستقذار على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها.



وأضافت أن هذه المواد المستخلصة من قشرة هذا النوع من الحشرات تجري عليها تفاعلات فيزيائية وكيميائية تغير من بنيتها الكيميائية تغييرًا كاملًا حينما تتحول إلى مادة مكسبة للون، مما يجعلها في نهاية المطاف طاهرة يجوز أكلها، بشرط عدم الضرر، هذا عند من يقول بتحريم تناول الحشرات؛ لاستقذارها أو نجاستها، وهم جمهور الفقهاء.

