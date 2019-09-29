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أخبار العالم

مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين في هونج كونج قبيل الاحتفال بالعيد الوطني الصيني

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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أ ش أ
أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج الغاز المسّيل للدموع اليوم الأحد على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في إحدى مناطق التسوق الرئيسية بالبلاد.

وذكرت قناة "الحرة " الإخبارية الأمريكية أن التظاهرة جاءت قبل يمين من احتفالات الصين بعيدها الوطنى السبعين الذي يوفق يوم أول أكتوبر من كل عام. 

وتأتي مظاهرات اليوم الأحد عقب يوم من احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في إحدى حدائق وسط المدينة للاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس "حركة المظلة" المنادية بالديمقراطية؛ التي يُنظر إليها باعتبارها الممهدة للمظاهرات المندلعة الآن في هونج كونج.

وتشهد هونج كونج أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997 وذلك بعد تبنى الرئيسة التنفيذية فى هونج كونج كارى لام لمشروع قانون يقضى بتسليم مطلوبين للصين للمحاكمة واضطرارها لسحبه بعد الاحتجاجات الشعبية ضده.
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