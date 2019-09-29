برلماني: إجابة وزارة الإسكان على تساؤلات المواطنين في التصالح خطوة هامة

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن صدور كتاب وزارة الإسكان خلال الساعات الماضية للرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجابة عليها " خطوة هامة جدًا " وتدعم عملية التنفيذ على الأرض، وجاءت في إطار جهود الوزارة وحرصها على مصلحة المواطنين وتوعيتهم بكافة الإجراءات المتعلقة بعملية التصالح والمستندات المطلوبة، سواء كانت رسوم تقديم الطلب، والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح، أو كيفية احتساب قيمة التصالح ، إلى جانب إتمام تنفيذ عملية التصالح بكل ذلك بسهولة ويسر.



وقال " رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان " فى بيان صحفى له إن صدور مثل هذا الكتاب يؤكد مدى حرص الوزارة على توعية المواطن بكافة إجراءات التصالح فأتاحت هذا الكاتب في جميع المواقع الصحفية الإلكترونية أمام جميع المواطنين والرأى العام، بالإضافة إلى ما قامت به الوزارة قبل ذلك ودشنت صفحة رسمية للجنة وزارة الإسكان، المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء".



وأوضح المهندس علاء والى أن الهدف هو المصلحة العامة للجميع والحفاظ على ثروتنا العقارية وتقنين جميع أوضاع العقارات المخالفة وفقًا لقانون التصالح، بما يعود بعد ذلك بالنفع على الجميع واستكمال مشروعات البنية التحتية المتوقفة في القرى والنجوع نتيجة عدم توافر اعتمادات مالية.