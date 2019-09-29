أحمد أبوالغيط يعود إلى القاهرة قادما من نيويورك

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قادما من نيويورك بعد مشاركته في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



والتقي أبو الغيط مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمكتبه بمقر المنظمة الأممية وبحثا مختلف أوجه التعاون بين المنظمة الدولية والجامعة العربية وخاصة التنسيق بين عمل المبعوثين الأممين للأزمات العربية والجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لمعالجة هذه الأزمات المتفجرة في ضوء اللقاءات التي عقدها أبو الغيط، خلال الأيام الماضية مع المبعوثين الأممين لسوريا واليمن وليبيا .



كما شارك الأمين العام للجامعة في مجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تعالج أبرز القضايا ذات الاولوية على اجندة المجتمع الدولي وعلى رأسها قمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة وقمة التنمية المستدامة والقمة الدولية لتمويل التنمية وسلسلة من الاجتماعات الوزارية التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة وتتناولت دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتنسيق الدعم الدولي للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية وتعزيز المساندة الدولية لجهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في الصومال وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين العالم العربي والقارة الافريقية تمهيدا لانعقاد القمة العربية الافريقية القادمة في الرياض في نوفمبر القادم.

