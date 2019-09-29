ذا باند تحيي حفلها الثاني هذا العام بـ ساقية الصاوي

أعلن الفنان حسن المصري مؤسس فرقة ذاب اند، عن موعد حفل الفرقة المرتقب على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بحي الزمالك وسط العاصمة، والمقرر له يوم الاربعاء القادم الموافق 2 أكتوبر المقبل الساعة الثامنة مساء.



وقد صرح المصري أن الفرقة انهت تجهيز مجموعة من الأغاني الجديدة سيقدمونها لأول مرة للجمهور إلى جانب اختيار أشهر أغاني الفرقة والتي لها أثر مع الجمهور لتكون مسك ختام الحفلة والتي عشقها الجمهور نتيجة تلامسها مع مشاكلهم الحياتية الاجتماعية والتي يعاني من الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام فيسخرون منها بشكل معاصر.



وأضاف المصري أنه من ضمن الأغاني الجديدة التي سيتم تقديمها: "وش تاني، دونجوان، مش بتحب، انا مش مشهور"، وستكون مفاجأة الحفل كالعادة تقديم مواهب جديدة ليتعرف عليها الجمهور من خلالهم مثل: مغنى الراب ميدو مجدي والمغني محمد حجو.



الجدير بالذكر أن فرقة ذا باند تتكون من ٨ أفراد، هم: حسن المصري- فوكال وجيتاريست، مارتن أيمن – كيبورد، كمال محمد - عازف كمان، فادى نبيل - باص جيتار، احمد اسامة – درامز، منة – طبلة، محمد جمال – إيقاع، احمد ماندي - ليد جيتار.