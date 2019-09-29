Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الجيزة يضبط 43 تاجر أسلحة ومخدرات فى حملات على الأوكار الإجرامية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:25 م
الاجهزة الامنية -
الاجهزة الامنية - ارشيفية
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة مداهمة البؤر الإجرامية لضبط تجار المخدرات والأسلحة على مستوى المحافظة، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 43 متهما.

أشرف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة علي الحملات، التي نجحت بمجال قضايا المواد المخدرة في ضبط 35 متهما و33 قضية اتجار وقضيتي تعاطي و1780 جرام حشيش و605 أقراص و66 جرام هيروين.

كما أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في مجال قضايا الأسلحة النارية عن ضبط 8 متهم و8 دفاع وطبنجة عيار 9 مم و7 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم و14 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تقنين الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابات المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجار مخدرات وأسلحة.. أمن الجيزة يسقط 46 متهما في مداهمات بؤر الإجرام

خلال 24 ساعة.. سقوط 35 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في مداهمة أمنية بالجيزة

خلال 24 ساعة.. أمن الجيزة يضبط 36 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤر إجرامية

أمن الجيزة يضبط 58 متهما من تجار الأسلحة والمخدرات في مداهمة بؤر إجرامية

أمن الجيزة ضبطهم في بؤر إجرامية.. حبس 37 متهما من تجار المخدرات والأسلحة

أمن الجيزة يضبط 57 متهما من تجار الأسلحة والمخدرات في مداهمة بؤر إجرامية

ترشيحاتنا

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

الطفلة جنة قتلتها قسوة الأسرة.. تعذيب وانتهاك حتى الموت.. وأماني الضحية الجديدة.. القصة الكاملة

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

خالد الغندور يكشف مصير الزمالك في حال انسحاب جينيراسيون السنغالي

بسبب شكلها.. دينا الشربيني تثير أزمة في كواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين

كومباوند لكل أسرة.. الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور