أمن الجيزة يضبط 43 تاجر أسلحة ومخدرات فى حملات على الأوكار الإجرامية

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة مداهمة البؤر الإجرامية لضبط تجار المخدرات والأسلحة على مستوى المحافظة، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 43 متهما.



أشرف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة علي الحملات، التي نجحت بمجال قضايا المواد المخدرة في ضبط 35 متهما و33 قضية اتجار وقضيتي تعاطي و1780 جرام حشيش و605 أقراص و66 جرام هيروين.



كما أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في مجال قضايا الأسلحة النارية عن ضبط 8 متهم و8 دفاع وطبنجة عيار 9 مم و7 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم و14 طلقة مختلفة الأعيرة.



تم تقنين الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابات المختصة للتحقيق.



يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

