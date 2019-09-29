إصابة شخص وسقوط سيارة نقل محملة بـ 40 طن مواد بترولية داخل ترعة بسوهاج

أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة، إثر تصادم وقع اليوم بين سيارة نقل محملة بـ 40 طن مواد بترولية وأخري ملاكي أمام قرية روافع القصير مركز سوهاج، ونتج عن الواقعة سقوط السيارة النقل داخل الترعة.





تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، وانتقل مدير الأمن ومأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة نقل محملة بمواد بترولية وأخري ملاكي بسبب التخطي الخاطئ.



